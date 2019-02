Ars approva gli articoli del bilancio

(ANSA) - PALERMO, 1 FEB - L'Ars ha approvato l'articolato del bilancio. Nel corso della seduta la maggioranza ha superato diverse verifiche del numero legale richieste dalle opposizioni.

La seduta, che rimane "tecnicamente aperta", è stata rinviata a lunedì 11 febbraio alle 16.

Intanto, sulla legge di stabilità cala la scure della presidenza dell'Ars. Cassati sei articoli e due commi di altri due articoli per "incostituzionalità. Cade il vincolo dei cinque anni fuori dall'Italia per la norma sul cosiddetto "modello Portogallo"; scompaiono le norme su "mediatore da diporto e istruttore di vela", sull'utilizzo del personale per attività di mitigazione del dissesto idrogeologico, quella che permetteva negli immobili ricadenti nelle zone C e D dei parchi naturalistici regionali, l'attività di turismo rurale, agriturismo e B&b. E ancora: spariscono le norme sul transito del personale ex Pumex nella Resais, sull'inclusione tra le spese di funzionamento dei gruppi parlamentari dell'Ars quelle delle pulizia e di energia elettrica.