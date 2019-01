Teatro: i Pescatori di stelle al Libero tra mito e fantasia

Un racconto poetico che "narra i grandi miti dell'antichità, la storia di un tempo lontano, in cui nell'universo c'era una certa confusione, quando Giove era il dio del cielo e Nettuno il dio del mare". E' questo il tema dello spettacolo prodotto dal Teatro del Buratto di Milano Pescatori di stelle, scritto e diretto da Renata Coluccini e interpretato da Dario De Falco e Cristina Liparoto. Le scene sono di Marco Muzzulon e i costumi di Mirella Salvischiani.

Andrà in scena domenica 3 febbraio alle ore 17, per il cartellone Isola di teatro, al Teatro Libero a Palermo . "Lo spettacolo - spiega Coluccini - attraverso la voce dei due buffi protagonisti: narra i grandi miti dell'antichità, la storia di un tempo lontano. Quando a volte, immagina facendo lavorare la fantasia, le stelle cadevano nel mare per trasformarsi in stelle marine e i marinai che provavano ad orientarsi si perdevano. Per questo c'erano la signora pescatrice e il signor pescatore di stelle, per ripescare le stelle e rimetterle a posto".