Servillo in scena a Caltanissetta con il mestiere del teatro

(ANSA) - PALERMO, 31 GEN - Il mestiere del teatro e dei teatranti si svela sul palcoscenico come poche volte accade.

Venerdì 1 febbraio sarà una giornata speciale al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, con due appuntamenti della stagione firmata da Aldo Rapè di cui saranno protagonisti i Teatri Uniti di Napoli, la compagnia fondata da Mario Martone, Toni Servillo e il compianto Antonio Neiwiller, nata nel 1987 dall'unione di Falso Movimento, Teatro dei Mutamenti e Teatro Studio di Caserta, tre formazioni che dalla fine degli anni Settanta avevano profondamente caratterizzato il panorama teatrale, con diverse produzioni acclamate in Europa e negli Stati Uniti. La serata del Teatro Regina Margherita inizierà alle ore 19 con la proiezione (a ingresso gratuito) del documentario "Il Teatro al lavoro" di Massimiliano Pacifico, presentato all'ultimo Festival del Cinema di Venezia. Il documentario, prodotto da Teatri Uniti di Napoli in collaborazione con Rai Cinema e Kio Film, è un lavoro pedagogico sul mestiere dell'attore alle prese con l'avventura umana e artistica della creazione di "Elvira", lo spettacolo coprodotto dal Piccolo Teatro di Milano e da Teatri Uniti - diretto e interpretato da Toni Servillo.

La visione del documentario approfondisce quindi il lavoro della compagnia di Toni Servillo che alle ore 21.15 porterà in scena "New Magic People Show", un ilare e tragico romanzo teatrale dell'Italia malata di questi ultimi anni, ispirato al lavoro amaro e beffardo di Giuseppe Montesano. Quattro attori (Enrico Ianniello, Tony Laudadio, Andrea Renzi e Luciano Saltarelli, che firmano anche la regia) saranno impegnati in un'esilarante commedia che ricorda Aristofane, Eduardo De Filippo e Woody Allen, i Soprano e la Commedia dell'Arte, Quevedo e l'Avanspettacolo, Totò e Godot, e che attinge alle radici stesse del teatro popolare napoletano. (ANSA).