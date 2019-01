Cinema: 'Ladri di biciclette' restaurato

(ANSA) - PALERMO, 31 GEN - In attesa del nuovo calendario della stagione, l'associazione Lumpen proietta l'1 febbraio al Cimema De Seta, ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo, "Ladri di biciclette, nella versione restaurata dalla cineteca di Bologna. Considerato unanimemente uno dei film più belli di tutti i tempi, diretto nel 1948 da Vittorio De Sica che aveva alle spalle un altro capolavoro come "Sciuscià", il film appartiene a una stagione irripetibile del cinema italiano, rappresentata da maestri come Rossellini, Visconti, De Santis, Castellani, Monicelli.

Con questo film Vittorio De Sica diventerà, insieme all'amico Rossellini, il simbolo del Neorealismo. Memorabile il "rimprovero" di Orson Welles al grande critico André Bazin e ai suoi giovani discepoli dei "Cahier du cinema", colpevoli di esaltare Rossellini (considerato da lui un dilettante di talento) e di non dare il giusto valore a De Sica, il quale con 'Sciuscià' ha realizzato il più grande film della storia de cinema".