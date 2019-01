Tripadvisor, miglior B&B italiano è a Palermo

Il miglior B&B italiano? Per Tripadvisor è a Palermo. E' il ''Mondello design'', di fronte la splendida spiaggia palermitana, ad aver vinto il travellers' Choice del portale di Turismo che segnala, oltre a hotel e case vacanze nel mondo, località, luoghi d'interesse, anche la top dei 25 Bed & Breakfast italiani. Al secondo posto ''La palazzetta del vescovo'' a Fratta Todina (Perugia), al terzo ''La locanda dell'Artista a San Gimignano (Siena) e al quarto di nuovo un siciliano ''Dimora dell'Etna'' a Milo (Ct). I vincitori vengono determinati sulla base delle recensioni e opinioni scritte in un anno dai viaggiatori di TripAdvisor a livello mondiale. Il Mondello design è anche ottavo al mondo nella sua categoria. E' entusiasta Roberta Sciacchitano, 39 anni, che gestisce ''Mondello design''.

''Sono felice e orgogliosa - dice - di aver ricevuto il massimo riconoscimento che Tripadvisor possa conferire. Il mio B&B è in di viale Principessa Jolanda. Un gioiellino con camera di design, curate con amore e passione. Preparare una torta, curare le camere, sistemare i fiori, aiutare i miei ospiti ad organizzare la loro vacanza, suggerendo itinerari, fa parte del mio lavoro quotidiano perchè desidero che chi viene qui viva un'esperienza indimenticabile''. "Credo che la regione - aggiunge Roberta - dovrebbe puntare molto sul turismo. Sono convinta che se ogni operatore desse il suo contributo l'esperienza in Sicilia non potrà che essere indimenticabile e questo genererebbe un incremento sostanziale dell'economia. Gli ospiti felici, raccontano la loro esperienza ad amici e familiari che poi verranno in Sicilia. Il passaparola penso sia davvero la migliore forma pubblicitaria".