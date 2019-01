(ANSA) - PALERMO, 30 GEN - E' stata approvata in nottata la manovra finanziaria in commissione Bilancio dell'Ars. I documenti sono passati a maggioranza, col voto contrario delle opposizioni. Il Pd nella dichiarazione di voto ha definito la manovra "di lacrime e sangue per la Sicilia". Oggi si riunirà, come stabilito ieri, la conferenza dei capigruppo, quindi il testo sarà incardinato in aula per l'esame. Domani scade l'esercizio provvisorio. (ANSA)