Sea Watch,sblocco dopo intesa formale Ue

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Passi in avanti sulla Sea Watch: il governo italiano - a quanto si apprende - aspetta la formalizzazione dell'accordo con gli altri Paesi Ue e poi la situazione si potrebbe sbloccare. Questa la posizione al termine dell'incontro notturno tra il premier Conte ed i vice Salvini e Di Maio. Un vertice dal clima "sereno e disteso" secondo quanto riferiscono fonti vicine al vicepremier Salvini durante il quale non si è discusso del caso Diciotti. In ogni caso, assicurano le stesse fonti, il governo "non è a rischio" e della vicenda che coinvolge in prima persona il ministro dell'Interno se ne capirà di più nei prossimi giorni, con i necessari approfondimenti.