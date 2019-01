Libri: "La cantatrice muta", racconti di D'Alessandro

(di Giovanni Franco) - Nel 1996 conobbe un giovane che venne per vedere a Palermo una sua mostra d'arte. Da allora per 23 anni e quotidianamente Claudio telefona alle ore 7,20 a Nicolò D'Alessandro, grafico e pittore, agrigentino di nascita ma palermitano d'adozione, per parlare soprattutto di rassegne e avvenimenti culturali in Italia e a volte nel mondo. "Un appuntamento mattutino a cui - dice l'artista, autore fra l'altro della "Valle dell'Apocalisse ", disegno a china di circa 84 metri, definito il più lungo del mondo - non mi sono mai sottratto anche perché è piacevole discutere con il mio interlocutore per il patrimonio incredibile di dati e conoscenze di cui dispone". Questo contatto vocale lungo quasi un quarto di secolo è narrato adesso in una delle storie che D'Alessandro ha raccolto ne "La cantatrice muta" (Edizioni Medinova, 13 euro, 81 pagine). Il primo racconto è, un ossimoro che, come spiega lo stesso autore, fa pensare alla "cantatrice calva" di Jonesco. "Ma non si tratta di un personaggio inesistente, diafano: tutt'altro - scrive Salvatore Ferlita nella prefazione al volume - La cantatrice è viva, presente, con i suoi movimenti magnetici riesce a cantare pur non avendo la voce. E qui siamo a un punto importante: quasi tutti i racconti allineati sono tenuti insieme da un collante, una sorta di adesivo tematico, che è quello della mancanza, dell'incompletezza, della menomazione, dell'apparente imperfezione". Oltre alla cantatrice troviamo pure il drappello di mutilati che si aggirano ad Agrigento in alcuni punti strategici di maggior traffico, alla stregua dei miserabili di Brueghel (non poteva di certo mancare il riferimento iconografico) per chiedere l'elemosina. "Che dire poi del bambino muto - prosegue Ferlita - che ha come migliore amica una cornacchia, manifestatasi nei pressi del tempio di Giunone alla stregua del ritorno del rimosso, quasi un'anima rigurgitata dal sottosuolo. La storia d'amore impossibile tra un uomo e l'alga fa immediatamente pensare a un'altra vicenda in qualche modo contigua: quella che vede il professore la Ciura spasimare quasi sino al deliquio per la sirena, Lighea". "Credo che i protagonisti dei racconti in genere siano - afferma D'Alessandro - nel percorso narrativo, il pretesto per leggere meglio la realtà. Un percorso verso la conoscenza di se stessi": Al libro è associato un cd con la lettura dei testi fatta da Pino Badalamenti e le musiche di Mario D'Alessandro.(ANSA).