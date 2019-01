Reddito: Landini, se qualcuno ha fatto errori ne risponderà

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Noi non abbiamo assolutamente nulla da nascondere e se una persona ha fatto degli errori dovrà rispondere degli errori che ha fatto. Ma questo non può mettere in discussione l'autorevolezza e l'onestà delle organizzazioni sindacali e, in questo caso, della Cgil". La afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando della denuncia di un Caf del sindacato da parte del vicepremier e ministro, Luigi Di Maio, perché un impiegato avrebbe dato consigli per aggirare i paletti del reddito cittadinanza.(ANSA).