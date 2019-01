Musica: Giuseppe Urso in concerto per "Play Piano Play"

(ANSA) - PALERMO, 29 GEN - Continua la nuova rassegna della Fondazione the Brass Group "Play Piano Play", una vetrina dedicata allo strumento principe ed ai suoi interpreti ed esecutori dell'Isola, che riprende il titolo di un famoso album dell'artista Erroll Garner. Per le "Musiche del nostro tempo", giovedì 31 gennaio alle ore 21.00 al Real Teatro Santa Cecilia, si esibirà in una veste del tutto nuova il noto compositore e batterista Giuseppe Urso con "Remembering", che per l'occasione, da pianista, darà spazio ad interpretazioni di standards e di pagine musicali inedite. Il suo stile pianistico si fonda sugli stilemi della tradizione afroamericana con i tratti caratteristici del jazz europeo, con una prospettiva visionaria senza mai tradire l'aspetto melodico con rielaborazioni di brani celebri del pop rock insieme agli standard e composizioni originali. (ANSA).