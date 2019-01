Teatro:"Trapanaterra" in scena al Libero

(ANSA) - PALERMO, 28 GEN - Un'odissea meridionale, una riflessione sul significato di "radice" per chi parte e per chi resta. E' questo il filo conduttore dello spettacolo "Trapanaterra" del drammaturgo lucano Dino Lopardo, con la collaborazione drammaturgica di Rosa Masciopinto, interpretato dallo stesso Dino Lopardo e da Mario Russo, autore anche delle musiche, che andrà in scena da giovedì 31 gennaio a sabato 2 febbraio, alle ore 21.15, nel Teatro Libero. "E' un viaggio di rimpatrio - spiega l'autore e interprete Dino Lopardo - il resoconto di una famiglia del Sud distrutta da un destino ineluttabile. Lavoro, corruzione, potere, tradizione, familismo amorale, abbandono e identità culturale sono gli elementi che fanno continuamente staffetta nel testo". Due fratelli si incontrano e scontrano continuamente. C'è chi è partito alla ricerca di un futuro migliore e chi è stato costretto a rimanere. Il più piccolo in calosce si districa tra i tubi gorgoglianti della raffineria. Il più grande quello che è "scappato", è un bohemienne.