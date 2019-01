Noa, amore per Bach e pietà per migranti

(ANSA) - PALERMO, 28 GEN - Noa canta Bach e inaugura la stagione serale degli Amici della Musica, il 29 gennaio alle 20,45 al Politeama Garibaldi di Palermo: "Letters to Bach" è il titolo del concerto e del nuovo album, prodotto da Quincy Jones, che uscirà a marzo, presentato in prima europea nel capoluogo siciliano. In Sicilia Noa ha iniziato la sua carriera 27 anni fa. "E' un progetto molto diverso dalle mie solite strade - spiega - ma ho deciso di inchinarmi a Bach, un genio che è un Everest, e qui il punto non è scalare la montagna, ma scalare la montagna di se stessi. Bach è assolutamente moderno, e io ero ossessionata dalla sua musica".

Sui migranti Noa osserva: "La paura è il fondamento per i regimi, per la repressione delle libertà, quando diventa strumento per odiare l'altro cosa possiamo fare? Non cedere alla paura, non è così che si fermeranno i fenomeni migratori". Noa ha chiamato il suo secondo figlio Enea, non conosce Virgilio, ma sa che Enea era un migrante e che è padre di tutti gli italiani.