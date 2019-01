Sea Watch: Mediterranea,sono stanchi,torturati ma speranzosi

(ANSA) - SIRACUSA, 26 GEN - "Ci stanno guardando proprio in questo momento. Sono stanchi e speranzosi. Hanno passato mesi se non anni di viaggi e spesso dopo aver subito torture. Spesso hanno la paura del mare e di essere catturati e poi hanno avuto la gioia di essere stati salvati e poi sono costretti a vivere questa odissea". Sono gli stati d'animo dei 47 migranti sulla Sea Watch ricostruiti da Alessandra Sciurba di Mediterranea che è in contatto con la nave Ong ormeggiata in rada nel Siracusano.

"Molti di loro - aggiunge - sono in ipotermia, evidenziano segnali evidenti di stress psicologico e alcuni hanno anche segni di torture fisiche subite in Libia".

"Questa nave non ha violato alcuna legge - sostiene Alessandra Sciurba - e quando i governi dicono che avrebbero dovuto far intervenire i libici non è così. Perché l'Onu dichiara che Libia non è porto sicuro. Li avrebbero portato indietro in luoghi di tortura. Lo dichiara il rapporto Onu. Non è immaginabile che tornino in Libia. Sbarcheranno. Dipende da quanta propaganda politica vogliono costruire sulla pelle di queste persone". (ANSA).