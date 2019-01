Migranti: Oim, Unhcr e Unicef, sbarcarli subito da Sea Watch

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), l'Alto Commissariato della Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) e l'unicef esprimono "grave preoccupazione per la situazione dei 47 migranti e rifugiati soccorsi lo scorso sabato dalla nave SeaWatch3, ai quali non è stato ancora garantito un porto di approdo sicuro. La nave si trova adesso in acque italiane dove ha potuto cercare riparo dalle difficili condizioni meteo che stanno interessando il Mediterraneo in questi giorni. La situazione a bordo è critica in quanto, non essendoci abbastanza posto all'interno dell'imbarcazione, alcune delle persone sono obbligate a restare all'esterno, sul ponte. Questa situazione non può essere protratta a lungo, soprattutto in un periodo difficile come quello invernale, con basse temperature e mare mosso". (segue)