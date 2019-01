Mafia: Mattarella ricorda Mario Francese

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Quaranta anni fa Mario Francese - giornalista coraggioso e di grande professionalità - veniva assassinato a Palermo dalla mafia. Prima di altri, Francese aveva compreso molto dei traffici e della rete criminale dei mafiosi e, senza paura né infingimenti, fece onore alla sua responsabilità professionale, scrivendo articoli che mettevano in luce il malaffare. Vittima della lotta di civiltà e di libertà contro la mafia, il ricordo della sua figura richiama, a sottolineare, ancora una volta, il valore insostituibile della libera stampa per il nostro come per ogni Paese". Lo dichiara il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una nota.