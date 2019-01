Berlusconi, garantisti con Salvini

(ANSA) - L'AQUILA, 26 GEN - "Siamo garantisti e continuiamo ad esserlo". Così il leader di FI, Silvio Berlusconi, all'Aquila per il 25esimo anniversario degli azzurri e per la campagna elettorale per le regionali del 10 febbraio prossimo, rispondendo alla domanda dei cronisti sull'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier e leader leghista, Matteo Salvini per il "caso Diciotti". "Queste cose non mi piacciono. Io sto guardando al futuro dell'Italia e dell'Europa e non voglio farmi coinvolgere in questo caos che si chiama Governo", aggiunge.