Satira e finzione in mostra a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 24 GEN - Eccoli quei due leader che il 12 giugno 2018 firmarono uno storico incontro, da cui dipendono le sorti del pianeta, ritratti in modo irriguardoso: Donald Trump al centro di una tavola vuota da Ultima cena di Leonardo e di fronte a lui Kim Jong-un che emerge come la Venere di Botticelli con ai lati giocatori di basket. Sono solo due delle 19 enormi stampe a colori di Max Papeschi nella mostra "Pyongyang Rhapsody, The Summit of Love", allestita al padiglione Zac dei Cantieri culturali alla Zisa che si inaugura il 24 gennaio e proseguirà da oggi fino al 24 marzo. Insieme alle stampe, c'è la Pop art di Max Ferrigno (originario di Casale Monferrato) che espone: 70 bandiere e due grandi tele. "Un carosello d'immagini mostruosamente iconiche e farsesche. - affermano i promotori - Al rimpallo delle immagini dei due leader fanno da contraltare le bandiere della Nord Corea, rivisitate da Ferrigno, nelle quali il simbolo del paese asiatico è tradotto in chiave pop-erotica".