Musica: Fabrizio Bosso Quartet a Palermo per il Brass

(ANSA) - PALERMO, 22 GEN - Il sipario dello storico teatro palermitano Santa Cecilia si aprirà questo fine settimana, fuori abbonamento, con l'esibizione di un grande trombettista. In scena Fabrizio Bosso Quartet con "State of the Art" sabato 26 gennaio con un doppio turno, alle ore 19.00 e 21.30. Lo Stato dell'Arte di Fabrizio Bosso con il pianista Julian Oliver Mazzariello, il contrabbassista Jacopo Ferrazza e il batterista Nicola Angelucci si esprime in un dialogo autentico, forte e pieno di espressività. La sublimazione di un percorso musicale e umano che ne sancisce il successo. Esplorando le infinite possibilità del proprio modo di fare musica, grazie al confronto costante con i musicisti che ormai da tempo condividono con lui il palco, Fabrizio Bosso raggiunge qui la sua più completa e matura espressione artistica, sia in qualità di musicista che di compositore. "Quando ho deciso di mettere in piedi questo quartetto - dichiara Bosso - non l'ho fatto pensando a un disco. Avevo piuttosto voglia di ascoltare la mia musica suonata da altri musicisti, con un'energia e un 'colore' che fossero diversi, freschi. Questo è il suono del mio presente e loro sono, oltre che degli amici, anche i musicisti che mi appagano di più sul palco perché capaci di tirare fuori il suono che ho in testa". State of The Art è anche il titolo di un doppio album live uscito ad aprile 2017 per la Warner Music e registrato dal vivo durante i concerti del quartetto a Roma, Tokyo e Verona. (ANSA).