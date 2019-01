Friscia, "pescivendolo" della ceramica

"Quando mi arrivano gli ordinativi sembra che la mia sia una pescheria, visto che le richieste riguardano triglie, orate, polpi o pesci spada". Sorride compiaciuto Gianfranco Friscia, 55 anni, maestro ceramista tra i più apprezzati di Sciacca (Ag), che alla storica ceramica artistica tradizionale locale (caratterizzata da piatti, boccioni, statuine e albarelli decorati) ha preferito la riproduzione di pesci, molluschi e crostacei. Sono almeno trecento al giorno i pesci che vengono sfornati da quella che oggi è una vera e propria fabbrica, creata nei primi anni Duemila alla periferia di Sciacca. Una produzione da almeno 90 mila pezzi l'anno, con un fatturato che supera i centomila euro.

"Ho messo su un'azienda a conduzione familiare, ci lavoro con mia moglie Antonella e un paio di collaboratori, diplomati all'istituto d'arte" spiega il ceramista mentre sospinge, in direzione di uno dei 6 forni sempre in funzione all'interno del suo stabilimento, un carrello carico di tonni di argilla pronti per la prima cottura.