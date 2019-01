Musica: Ivan Sparacino, la leggenda del pianista sul lago

(ANSA) - PALERMO, 21 GEN - In pochi giorni il suo video girato sul Lago Arancio in Sicilia è diventato virale, con migliaia di visualizzazioni su You tube. Ivan Sparacino, 28 anni, giovane talento musicale, può dire davvero di essere sulla cresta dell'onda grazie al suo EP intitolato "Components", dal 15 gennaio su tutte le piattaforme di streaming come Spotify, iTunes, Amazon. Laureatosi in Musica Elettronica, indirizzo Sound Design, al Conservatorio "Giovanni Battista Martini" di Bologna, Sparacino è riuscito a coniugare la sua passione per la musica e la natura suonando con il suo pianoforte sulla diga del Lago Arancio a Sambuca di Sicilia, Borgo dei borghi nel 2016, il comune della Valle del Belice di cui si è occupato in questi giorni anche la Cnn e i principali network televisivi internazionali. Un video intenso ed emozionante, girato anche con l'ausilio di un drone, che incornicia con immagini di grande impatto emotivo la proposta sonora del giovane artista. "Gli effetti spettacolari della natura - spiega il musicista - supportati dal suono morbido del pianoforte e dei suoni ambientali, caratterizzano scene naturali; la musica, espressione dell'animo come strumento di valorizzazione del territorio". Sparacino vanta importanti collaborazioni con l'agenzia di video mapping, Add Agency e i registi Marco Amenta e Andrea Fiume. Il suo progetto musicale, sostenuto dal Comune di Sambuca di Sicilia e patrocinato dalla Regione Siciliana, per certi versi richiama quello di un grande pianista come Ludovico Einaudi che ha suonato con il suo pianoforte in un altro suggestivo set naturale come i ghiacci dell'artico.(ANSA).