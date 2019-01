Musica: a Catania 'Il flauto magico'

(ANSA) - PALERMO, 19 GEN - "Die Zauberflöte" (Il flauto magico), ultimo titolo del catalogo melodrammatico di Mozart, inaugurerà la nuova stagione lirica del Teatro Massimo Bellini di Catania, in scena dal 20 al 27 gennaio, con Gianluigi Gelmetti, direttore principale ospite, regia di Pier Luigi Pizzi, che cura anche i costumi e la scenografia. Il cast schiera, nel ruolo della Regina della notte, Eleonora Bellocci; Sarastro sarà il basso australiano Karl Huml, mentre il soprano russo Elena Galitskaya vestirà i panni di Pamina. Il giovanissimo Tamino sarà Giovanni Sala, i panni di Papageno li vestirà Andrea Concetti. Orchestra e coro del Teatro Massimo Bellini, maestro del coro Luigi Petrozziello.

Una fiaba ai tempi di Instagram, così Pizzi definisce lo spettacolo. "Racconteremo 'Il flauto magico', procedendo per sottrazione. Racconterò la mia storia in abiti moderni, perché si tratta di una fiaba universale, fuori dal tempo, di estrema attualità. E mi piace sottolineare come l'immagine di Pamina arrivi a Tamino su un iPhone".