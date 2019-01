Cinema: Cuccia racconta quando Frank Zappa suonò a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 18 GEN - Giunta alla terza edizione, la rassegna "Jazz on Movie... & Altro" della Fondazione the Brass Group continua con la proiezione del film "Summer '82: when Zappa came to Sicily" del 2013 in una prima palermitana di Salvo Cuccia e con interpreti: Frank Zappa ed i suoi familiari, Massimo Bassoli, Steve Vai, Tanino Liberatore, Thomas Nordegg.

Musiche di Frank Zappa e Dweezil Zappa. Durante la proiezione, domenica 20 gennaio alle ore 18.00 al real teatro Santa Cecilia di Palermo, interverranno il regista Salvo Cuccia, Mario Bellone e Michele Russotto (presenti al concerto di Zappa), Domenico Riina e Luca Luzzu (fautori dell'intitolazione a Partinico di "via Frank Zappa"). Il documentario ha avuto un'anteprima prestigiosa a Venezia, come evento speciale della 70a Mostra internazionale d'arte cinematografica svoltasi nel 2013.

Curioso, invece, che per varie vicissitudini il film non sia stato mai proiettato proprio a Palermo, non solo città natale del regista ma anche luogo che ospita la vicenda da cui prende spunto il racconto di Salvo Cuccia, ovvero il concerto che Frank Zappa tenne il 14 luglio del 1982 allo stadio della Favorita.

Come è noto, la performance della band di Zappa fu presto interrotta da lacrimogeni e cariche della polizia. Il documentario riesce a cogliere tutta la straordinaria dimensione artistica di Frank Zappa, l'impareggiabile ricchezza cromatica della sua musica, la vivacità ritmica e l'irresistibile senso dello sberleffo ma quello di Cuccia, però, non vuole essere soltanto il report puramente musicale di quell'evento. Raccogliendo memorie varie e ricordi di prima mano, il regista riesce a disegnare la figura del celebre chitarrista, soprattutto grazie alle testimonianze dirette dei familiari, da lui indotti a recarsi a Partinico per scoprire le origini siciliane del loro celebre congiunto.(ANSA).