Caso Saguto: condannato Licata

(ANSA) - PALERMO, 17 GEN - Assolto per abuso d'ufficio e rivelazione di segreto, ma condannato a 2 anni e 4 mesi per i falsi materiali. Questa la sentenza emessa dal Gup di Caltanissetta, Marcello Testaquadra, nei confronti dell'ex magistrato della sezione Misure di prevenzione di Palermo, Fabio Licata. L'altro imputato, il consigliere di corte d'appello ed ex membro del Csm Tommaso Virga, è stato assolto. I due erano processati in abbreviato in uno stralcio dell'inchiesta sul cosiddetto caso Saguto. I pm Claudia Pasciuti e Maurizio Bonaccorso avevano chiesto un anno e sei mesi per Virga e tre anni per Licata. Il primo è il padre di Walter, l'avvocato e amministratore giudiziario che ricevette incarichi da Silvana Saguto, l'ex presidente della sezione Misure di prevenzione di Palermo, imputata a Caltanissetta nel processo con rito ordinario.