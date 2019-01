Trasporti: Musumeci, bene accordo Caronte & Tourist-Basalt

(ANSA) - PALERMO, 16 GEN - "Questo accordo è importante perché si caratterizza come elemento di attrazione per i grandi investimenti e alimenta fiducia e speranza negli imprenditori coraggiosi arditi ma anche lungimiranti, ma la seconda ragione è che si consolida un gruppo imprenditoriale altamente specializzato nei trasporti marittimi". Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci ai giornalisti, intervenendo alla presentazione dell'accordo tra il gruppo Caronte & Tourist e il fondo internazionale Basalt infrastructure partners, a Palazzo dei Normanni. "Sono convinto - ha aggiunto il Governatore - che questo nuovo innesto con un fondo internazionale di grande prestigio, come Basalt, possa consentire un ammodernamento della flotta e quindi far accrescere la efficienza del trasporto marittimo tra la Sicilia e le isole minori e al tempo stesso, e non è poco, la possibilità per la Regione Siciliana di poter risparmiare qualche euro perché più efficiente è il trasporto dei collegamenti meno costoso è l'onore a carico della Regione". "Non possiamo che fare i complimenti a Caronte & tourist e al gruppo anglo americano - ha concluso Musumeci - che hanno deciso di scommettere ancora una volta sulla Sicilia che dovrá tornare ad essere punto di riferimento per gli investimenti nel bacino euro africo asiatico".(ANSA).