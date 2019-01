Trasporti: Basalt acquisisce 30% Caronte&Tourist per 130 mln

(ANSA) - PALERMO, 16 GEN - Un investimento da parte di Basalt Infrastructure Partners - fondo internazionale specializzato sulle infrastrutture a livello globale, in particolare su energia, trasporti e utility - di circa 130 milioni di euro per acquisire il 30% della Caronte & Tourist, società siciliana leader nei collegamenti sullo Stretto di Messina, da e per le piccole isole siciliane, di proprietà delle famiglie Franza e Matacena, e un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro nei prossimi cinque anni, di cui 60 milioni di euro, su un totale complessivo di circa 98 milioni, messi a disposizione dalla Regione Siciliana che fanno parte del pacchetto-fondi statali per costruire le prime due navi. Altri 240 milioni di euro di investimenti sempre destinati alla flotta, con altre tre navi da destinare alle isole minori. E altri 20 milioni di euro per la sistemazione e il miglioramento delle navi esistenti. Sono alcuni dei numeri di quello che è l'accordo tra Caronte & Tourist e fondo internazionale Basalt Infrastructure Partners che è stato reso ufficiale in mattinata, nella Sala Rossa di Palazzo dei Normanni, alla presenza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, degli assessori regionali Sandro Pappalardo, Toto Cordaro e Gaetano Armao e dei massimi vertici dell'azienda, con i due amministratori delegati, Vincenzo Franza e Rino Famiani. "Il risultato di questo programma di investimenti impegnativo è che il nostro gruppo passerà da un fatturato del 2017 di 203 milioni di euro - ha sottolineato Famiani - a un fatturato di 224 milioni di euro con un incremento dell'11% in questi 5 anni. Ma soprattutto migliorerà la sua redditività industriale, significa risorse da destinare agli investimenti e a remunerare il capitale. La redditività industriale passerà da un 23 per cento sul fatturato al 35 per cento del fatturato, quindi una grossa sfida impegnativa per tutti noi che siamo fortemente coinvolti". "Cambia la natura del nostro gruppo con una solida tradizione familiare - ha precisato Famiani, che assieme a Vincenzo Franza resterà ad della società - adesso apriamo ad un fondo tra i più importanti al mondo, il che determina un cambiamento della società, con l'ingresso di tre nuovi componenti del cda. Ci apriamo a nuovi orizzonti internazionali e pensiamo di portare la nostra "best practise" in altre realtà europee dove si può esportare il nostro modello di business, cioè il traghettamento a cortissimo raggio, in cui riteniamo, vista la nostra storia, di poter apportare competenza, efficienza e livelli di servizio notevoli", ha concluso Famiani. (ANSA).