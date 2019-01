Sequestro 6 kg droga a Palermo, arresto

(ANSA) - PALERMO, 16 GEN - I carabinieri hanno arrestato Fabrizio Spinnato, 18 anni, trovato in possesso di circa 5 chili di hashish e un chilo di marijuana. I militari lo hanno bloccato tra i padiglioni dello Zen 2 di Palermo. Addosso all'indagato sarebbero stati trovati 150 grammi di hashish e 30 grammi di marijuana. Nel corso di una perquisizione in via Primo Carnera i carabinieri hanno trovato altri 4 chili e mezzo di hashish e quasi un chilo di marijuana. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto gli arresti domiciliari.