Ponte stretto: ad Caronte & Tourist,sarebbe sogno realizzato

(ANSA) - PALERMO, 16 GEN - "Da siciliano sarebbe un sogno che si realizza perché interpreterebbe il senso dell'interesse dello Stato verso la nostra terra, migliorando soprattutto il collegamento ferroviario, perché il ponte là farebbe veramente la differenza, quindi le merci ne trarrebbero grande giovamento". E' la posizione dell'amministratore delegato di Caronte & Tourist Vincenzo Franza, a proposito della possibilità di realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina, riferita ai giornalisti, a margine della presentazione, a Palazzo dei Normanni, dell'accordo tra la società delle famiglie Franza e Matacena e il fondo internazionale Basalt Infrastructure Partners che acquisisce il 30% di caronte & Tourist. "Inoltre da imprenditore - ha aggiunto Vincenzo Franza - non posso che essere contento che vengano investite cifre nell'ordine della decina di miliardi in un territorio dove operiamo e poi per costruire i ponti servono i traghetti, i ponti poi si vedono dai traghetti, quindi dal punto di vista imprenditoriale è una sfida interessante, perché in tutti i posti del mondo, dove sono stati realizzati ponti o infrastrutture stabili il traghettamento ha continuato tranquillamente ed ha anche migliorato in alcuni casi". "Da messinese - ha concluso - chiedo l'attenzione a che questo ponte non impatti più di tanto con quello che è uno degli ambienti più belli del mondo". (ANSA).