Teatro: 'L'usignolo non canta più', omaggio a Edith Piaf

(ANSA) - PALERMO, 15 GEN - Un omaggio alla grande cantante francese Edith Piaf andrà in scena il 18 gennaio, alle 20:30, sul palcoscenico del teatro L'Idea di Sambuca. Lo spettacolo di Melania Giglio "Edith Piaf, l'usignolo non canta più", di Melania Giglio, con Melania Giglio e Martino Duane, è infatti dedicato alla storica esibizione della Piaf al Teatro Olympia di Parigi alla fine del 1960. Una serie di eventi si sono susseguiti nella vita di questa piccola donna: lutti, incidenti, amori, liti, solitudine, alcol, gioie, successi e canzoni. Tutto si è abbattuto sull'usignolo come un uragano. La protagonista è ormai ridotta a vivere una sequenza di giorni oscuri e tutti uguali. Il ricordo del suo tragico amore, Marcel Cerdan, morto mentre attraversava l'Atlantico in aereo per raggiungerla a New York, la ossessiona.

E' in questo devastato territorio della decadenza che interviene l'eccellente Martino Duane, nel ruolo di Bruno Coquatrix, l'impresario dell'Olympia. Tra un bicchiere "proibito" e l'altro e una rivisitazione del tempo che fu, Bruno la convincerà ad esibirsi e sarà un trionfo del sogno e della speranza. Perfetta nell'interpretazione e anche nel canto, Melania Giglio dal palco riconsegna con rigore ogni sfumatura dell'interiorità di un'anima tormentata eppure nobile, apparentemente infantile eppure profonda, vitale ma altrettanto fragile.

Il racconto, arricchito da canzoni eseguite rigorosamente dal vivo, è un omaggio a una delle voci più belle, affascinanti e strazianti della canzone moderna. Grazie anche alla brillante regia di Daniele Salvo. Uno spettacolo da non perdere a cui sono state già tributate in vari teatri memorabili standing ovation.

Tra le migliori attrici della sua generazione, interprete shakespeariana e della tragedia greca a Siracusa, Melania Giglio ha una voce potente ed ha partecipato a diversi musical di successo in Italia e all'estero, anche ad Hollywood. Martino Duane è stato diretto in teatro, tra gli altri, da Scaparro, De Lullo, Ronconi ed ha un ricco curriculum cinematografico e di fiction Tv. (ANSA).