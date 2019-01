Atletica: Team Vaticano subito su podio

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Prima del via ha recitato una 'Ave Maria e ha benedetto gli atleti. Poi via a correre per 42,195 chilometri lungo le strade di Messina. E' la storia di don Vincenzo Puccio, parroco siciliano che corre con la maglietta gialla e bianca dell'Athletica Vaticana, neonato team di atletica composto da 60 runner affiliato alla Fidal e iscritto nel Registro delle personalità giuridiche canoniche dello Stato Vaticano. E subito, a dimostrazione che Oltretevere con la disciplina regina delle Olimpiadi si fa sul serio, è arrivato anche il risultato: don Vincenzo ha infatti chiuso al secondo posto, in 2 ore 38'55". Solo Lorenzo Lotti, della Corri Forrest, ha fatto meglio del portacolori del Vaticano, vincendo in 2h31'53".Il prossimo impegno del sacerdote maratoneta sarà domenica 20 gennaio a Roma nella 'Corsa di Miguel', dove con i colori di Athletica Vaticana correranno anche i due profughi africani, di religione musulmana, Ansou e Jallow, che la Santa Sede ha accolto in squadra "come amici, e non come stranieri".