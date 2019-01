ANSA/ Belice: Comune S.Margherita a Montecitorio per protesta

(di Melania Di Giacomo) (ANSA) - ROMA, 15 GEN - A 51 anni dal terremoto che il 15 gennaio sconvolse la Valle del Belice, nella Sicilia Occidentale, la ferita è ancora aperta: i 21 paesi colpiti aspettano ancora opere di urbanizzazione indispensabili, come rete elettrica e rete fognaria. Così il Comune di Santa Margherita ha deciso, nell'anniversario del sisma, di trasferire i lavori a Roma, in piazza Montecitorio, per farsi ascoltare. "Siamo tutti qua, Consiglio comunale e giunta, per reclamare il diritto di una laboriosa comunità, ancora negato dopo 51 anni", scandisce dal megafono il sindaco, Franco Valenti. E' un gesto simbolico per protestare nei confronto del Parlamento per la manca previsione, anche nell'ultima legge di Bilancio, dei fondi necessari alla ricostruzione. Nel paese del Gattopardo, 6.400 abitanti in provincia di Agrigento, ci sono ancora 200 famiglie che vivono in una sorta di baraccopoli, senza fognature, acqua pubblica e illuminazione. "Ci fa soffrire - dice Valenti - che il Belice sia indicato come luogo di spreco, dove i fondi non sono stati spesi bene. Lo Stato, in oltre mezzo secolo, è stato assente e latitante. Un terremotato del Belice vale un terzo di un terremotato del Friuli. E anche quest'anno la legge di Bilancio si è dimenticata di noi". "Anni fa - spiega Francesco Ciaccio, presidente del Consiglio comunale - l'allora ministro Di Pietro certificò che per la ricostruzione dell'intera area occorrevano ancora 450 milioni. Nel nostro Comune per le opere di urbanizzazione ne sono necessari 27". Nella cittadina incompiuta di Santa Margherita un intero quartiere - sono venuti a testimoniare i consiglieri comunali - si ritrova ancora con i pozzi neri, cavi volanti e luci da cantiere al posto delle linee elettriche, e l'acqua, in assenza di una rete pubblica, ancora arriva con le autobotti, nonostante le rassicurazioni ricevute nel corso dei decenni dai governi che si sono susseguiti. Alla fine della giornata romana, dopo aver incontrato alcuni parlamentari di maggioranza e opposizione, il sindaco Valenti si ritiene "moderatamente soddisfatto perché oggi a Roma si è tornati a parlare di Belice dopo tanto tempo". Ora, spiega, il prossimo obiettivo è istituire "un tavolo tecnico con il ministero delle Infrastrutture per le opere di urbanizzazione.

Nei prossimi giorni spero di incontrare il presidente Nello Musumeci per capire che ruolo può avere la Regione Sicilia. La speranza è che ci aiutino con il progetto e che le opere più urgenti, come strade e fognature, possano essere poi finanziate dallo Stato per dare dignità al territorio". (ANSA).