Il teatro spiegato a un cane

(ANSA) - PALERMO, 14 GEN - Un attore spiega al suo cane in cosa consiste l'arte dell'essere attori. È questa la curiosa situazione al centro dello spettacolo "L'arte del teatro" dell'autore francese Pascal Rambert, che debutta nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo il 15 gennaio alle 21, nell'allestimento prodotto da Emilia Romagna Teatro, Triennale Teatro dell'Arte e Teatro Metastasio e diretto dallo stesso Rambert. Repliche fino al 17 gennaio.

Andato in scena per la prima volta a Parigi nel 2007 con l'interpretazione di Lou Castel "L'arte del teatro" è tradotto in italiano e interpretato da Paolo Musio. In un appassionato e torrentizio fluire di parole, l'attore sfoga la sua amarezza per un mestiere in cui non trova più la scintilla della creazione, per un teatro che avverte ormai malato e che sarebbe necessario riscoprire nei suoi aspetti più autentici: una voce, un corpo che ci guarda, un incontro umano che si realizza.