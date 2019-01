Accessi illegali a Riscossione, arresti

(ANSA) - CATANIA, 14 GEN - Tre persone sono state poste agli arresti domiciliari dal Gip di Catania, su richiesta della locale Procura distrettuale, nell'ambito di indagini della Guardia di Finanza su professionisti e dipendenti 'infedeli' di Riscossione Sicilia. Per altri tre indagati sono state disposte misure interdittive. Sono accusati, a vario titolo, di concorso in corruzione continuata, accesso abusivo ad un sistema informatico e rivelazione di segreti d'ufficio. Tra i destinatari delle misure cautelari ci sono due avvocati catanesi, di cui uno già dirigente in pensione della Serit (oggi Riscossione Sicilia Spa), e tre funzionari attuali dipendenti dell'Ente di riscossione regionale di Catania e Messina. I particolari dell'operazione saranno resi noti alle 10.30 durante un incontro con i giornalisti nella sala stampa della Procura di Catania, alla presenza del procuratore Carmelo Zuccaro.

L'indagine condotta dal Nucleo di Polizia economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catania e coordinata dalla Procura distrettuale del capoluogo etneo su accessi illegali nelle sedi di Catania e Messina di Riscossione Sicilia è stata denominata 'Gancio'.

Agli arresti domiciliari sono stati posti: l'avvocato Sergio Rizzo, di 75 anni, pensionato già dirigente della Serit (oggi Riscossione Sicilia Spa), che, "seppur privo di autonoma posizione fiscale e contributiva, ha esercitato la professione legale anche presso il proprio domicilio"; suo figlio Settimo Daniele, di 40 anni, avvocato civilista e tributarista che "collaborava con il padre nelle illecite attività"; e Claudio Bizzini, di 66 anni, già dipendente di Riscossione Sicilia in pensione, anch'egli sconosciuto al Fisco per la sua attività di consulente. Disposta, inoltre, disposta la misura interdittiva della "sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio" nei confronti di tre funzionari di Riscossione Sicilia: Rosario Malizia, di 54 anni, addetto al settore contabilità versamenti e rendicontazione nella sede di Messina; Giovanni Musumeci, di 61 anni, responsabile delle procedure cautelari ed esecutive a Catania; e Matilde Giordanella, di 67 anni, addetta al settore notifiche a Catania.