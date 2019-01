Parigi: Angela operata alla gamba

(ANSA) - PARIGI, 12 GEN - Angela Grignano, la giovane italiana rimasta ferita in modo grave oggi nell'esplosione di un panificio a Parigi, è stata operata alla gamba destra.

L'intervento, secondo quanto apprende l'ANSA da fonti attendibili, è riuscito ma i sanitari seguono attentamente il decorso post-operatorio.

I familiari, da Trapani, sono in arrivo a Parigi in serata.