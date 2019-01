Belice: manifestazioni per il 51/o anniversario del Terremoto

(ANSA) - PARTANNA (TRAPANI), 11 GEN - "Ad oggi non si registra alcun passo avanti nel completamento della ricostruzione nonostante rassicurazioni e assunzioni di impegno da parte delle istituzioni". Lo dice Nicolò Catania, primo cittadino di Partanna e coordinatore dei sindaci della Valle del Belìce, in occasione del 51esimo anniversario del sisma che ricorrerà fra pochi giorni e che lo scorso anno ha visto la presenza alla commemorazione anche del Capo dello Stato Sergio Mattarella. "Sebbene il coordinamento dei sindaci - aggiunge Catania - abbia perseguito con costanza l'obiettivo di ricostruire l'identità territoriale cercando di contribuire allo sviluppo economico dei centri colpiti, la situazione è a un punto di stallo e a nulla sono valsi gli energici tentativi di trovare soluzioni emendative, prontamente predisposte e inoltrate dal coordinamento all'attuale governo nazionale già dal suo insediamento". Per ricordare il sisma gli enti locali del comprensorio belicino hanno predisposto iniziative che si terranno a partire da domani. Si parte da Poggioreale e si prosegue con Montevago, Santa Ninfa e Menfi. Doppia manifestazione il 14 gennaio: la mattina a Salaparuta e il pomeriggio a Gibellina. Si chiuderà il 26 gennaio a Sambuca di Sicilia dove per l'occasione, alle 17, l'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro presiederà la messa per la riapertura al culto della chiesa Madre. (ANSA).