Tennis, Auckland, Fognini ai quarti

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Fabio Fognini ha conquistato l'accesso ai quarti di finale del torneo 'Asb Classic' di Auckland in Nuova Zelanda, battendo il tedesco Peter Gojowcyk con il punteggio di 6-2 3-6 7-6 (5). Il 31enne tennista ligure, attualmente numero 13 del mondo, ha impiegato poco più di due ore di gioco per liberarsi del meno titolato rivale, che occupa la posizione numero 40 nel ranking mondiale. Nel prossimo turno l'azzurro dovrà affrontare un altro tedesco, il 35enne Philip Kohlschreiber (34) che ad Auckland vinse nel lontano 2008.

Sono stati eliminati invece Marco Cecchinato e Matteo berrettini. Il 26enne palermitano (18) è stato sconfitto dall'americano Tenny Sandgren con un doppio 6-3, in meno di un'ora di gioco. Molto da recriminare per Berrettini (52) sconfitto dall'argentino Leonardo Mayer (54) con il punteggio di 5-7 7-6(5) 6-3. Il 22enne tennista romano ha avuto tre match point a disposizione.