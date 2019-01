Occupato liceo 'Boggio Lera' di Catania

(ANSA) - CATANIA, 9 GEN - E' occupato da stamattina il liceo scientifico statale Enrico Boggio Lera di Catania. L'iniziativa fa seguito, si legge in una nota, a "un incontro di una delegazione studentesca in prefettura con una lista dei danni strutturali delle scuole, corredata da documenti e dati ufficiali". "A seguito di 4 mesi di attesa - si legge in un documento - abbiamo scelto durante un'assemblea delle scuole di Catania, di presentarci comunque dal prefetto dimostrandogli tramite vari documenti da quanto tempo richiediamo le stesse cose (oltre 5 anni) e quali sono attualmente i problemi da risolvere. La risposta è stata un ennesima richiesta di attesa che questa volta ha trovato negli studenti un rifiuto che si è tramutato nella coscienza della necessità di attenzioni sulla causa e quindi, in un occupazione che possa veramente far aprire gli occhi alle istituzioni davanti tutto ciò". (ANSA).