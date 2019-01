Musica: batterista Jonathan Kane a Palermo per il Brass

(ANSA) - PALERMO, 9 GEN - Definito "Vulcanico" dal Rolling Stone Magazine, cofondatore degli Swans e batterista di LaMonte Young e February, Jonathan Kane sarà in concerto a Palermo venerdì 11 e sabato 12 gennaio per la rassegna della Fondazione the Brass Group "Brass at Spasimo" con il coordinamento artistico di Vito Giordano e Fabio Lannino. Direttamente dagli Usa, Jonathan Kane si esibirà con il suo gruppo Blues Combo al Ridotto dello Spasimo alle ore 21.35. Jonathan ha una storia intensa alle spalle piena di arte e di musica, oltre ad essere figlio d'arte. Storica la foto del padre, uno dei più grandi fotografi mondiali, Art Kane, "Harlem 1958", conosciuta come A Great Day in Harlem con 57 jazzisti raccolti davanti ad un palazzo di New York ed il cui 60° anniversario è stato appena celebrato. Kane si esibirà alla batteria, accompagnato sul palco da Umberto Porcaro alla chitarra elettrica, da Fabio Lannino al basso elettrico e Luciano Monterosso all'armonica.(ANSA).