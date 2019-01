Morto carbonizzato, eseguita autopsia

Si è svolta stamani nell'istituto di medicina legale di Palermo l'autopsia sui resti carbonizzati dell'uomo che ieri sono stati ritrovati nella zona di Piano dei Rizzi, a Salemi, all'interno di una Mercedes classe C, anch'essa completamente bruciata. L'auto è di proprietà di Francesco Ciaravolo, di 48 anni, un piccolo imprenditore di Salemi che il 28 dicembre scorso non si era presentato nella chiesa di Castelvetrano dove avrebbe dovuto sposarsi. Nel corso dell'esame autoptico è stato estratto il Dna, circostanza che consentirà agli investigatori di potere identificare con certezza la vittima. I carabinieri del Comando provinciale di Trapani e della Compagnia di Mazara del Vallo, che indagano coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, sospettano che la vittima possa essere il proprietario del veicolo, di cui non si hanno più notizie da alcuni giorni. L'autopsia dovrà inoltre stabilire anche se si sia trattato di un omicidio oppure di un suicidio.