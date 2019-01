Maltempo: grossa frana a Castelmola

(ANSA) - CASTELMOLA (MESSINA), 05 GEN - Un'enorme frana si è verificata sotto il centro abitato di Castelmola, collina a nord di Taormina, nel Messinese. Grossi sassi, a causa del maltempo, sono precipitate sulla strada provinciale, che è l'unica di via di accesso al paese che rischia di rimanere isolato. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco.

"Per i lavori di consolidamento del costone - spiega il sindaco Orlando Russo - sono stati stanziati da tempo 1,5 milioni di euro, fondi ancora fermi per la burocrazia della pubblica amministrazione. E noi rischiamo di rimanere isolati...".(ANSA).