Corte Conti: citato in giudizio Crocetta

(ANSA) - PALERMO, 5 GEN - Il procuratore regionale della Corte dei conti Gianluca Albo e il suo vice Licia Centro hanno citato in giudizio, per danno erariale, l'ex governatore siciliano Rosario Crocetta e l'ex capo della sua segreteria Stefano Polizzotto. Secondo la procura devono risarcire 244 mila euro alle Regione, soldi che il ragioniere generale Biagio Bossone ha ottenuto davanti al tribunale del lavoro dopo che Crocetta gli aveva revocato l'incarico, nonostante il suo contratto fosse ancora valido. Il processo inizierà a marzo.

Secondo quanto stabilisce la legge in caso di revoca anticipata, i dirigenti hanno diritto al trattamento economico goduto fino alla scadenza naturale del contratto oppure a un incarico equivalente. Le deduzioni fornite da Crocetta e dall'avvocato Polizzotto non hanno convito la procura che li ha rinviati a giudizio.