Cadavere carbonizzato dentro auto nel Trapanese, il mezzo è di un mancato sposo

Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato ritrovato nella zona di Piano dei rizzi a Salemi (Tp). Il corpo era all'interno di un'auto bruciata di proprietà di Francesco Ciaravolo, un uomo che nel pomeriggio dello scorso 29 dicembre non si è presentato, facendole saltare, alle sue nozze che si sarebbero dovute celebrare nella chiesa di San Francesco di Paola a Castelvetrano. Il sospetto dei carabinieri che indagano sull'accaduto è che la vittima sia proprio il proprietario della vettura, del quale anche i parenti non hanno saputo per il momento fornire notizie.