Maltempo: neve attorno a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 4 GEN - Le colline attorno a Palermo sono imbiancate di neve e anche la sommità di Montepellegrino, vicino al santuario. In provincia la neve è caduta ieri sera a Piana degli Albanesi, a San Martino delle Scale, Caccamo, Polizzi Generosa, Alia, Marineo, Camporeale. Imbiancato anche Monte Cuccio. I carabinieri stanno portando a valle, in sicurezza, un gruppo di 23 boy scout rimasti bloccati in un rifugio della Forestale in contrada Strasatto, ad Altofonte, attesi in paese dai genitori. Disagi si registrano lungo le autostrade Palermo-Catania, tra Scillato e Tremonzelli, e sulla Palermo-Agrigento, dove si circola con le catene a bordo. Sulle Madonie ci sono state nevicate a Petralia Soprana e Sottana. A piano Battaglia c'è una spessa coltre di neve. Diversi gli incidenti sulla Palermo-Catania, nei pressi di Buonfornello, Altavilla Milicia e Scillato e sulla Statale 186, vicino a Monreale.