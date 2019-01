Musica: sassofonista Carla Restivo in concerto per il Brass

(ANSA) - PALERMO, 3 GEN - Protagonista del concerto di inizio anno del ciclo dedicato alla rassegna Brass at Spasimo ideata e curata da Vito Giordano e Fabio Lannino per la Fondazione The Brass Group, in programma venerdì 4 gennaio alle ore 21.35 al Blue Brass, sarà il sassofono di una straordinaria interprete siciliana, Carla Restivo. La sassofonista, compositrice e band leader palermitana, classe 1988, si è laureata in Sassofono classico con il Maestro Gaetano Costa e ha conseguito il Master Degree cum laude in sassofono jazz con il Maestro Orazio Maugeri presso il Conservatorio di Palermo. Dal 2016 sta perfezionando i suoi studi presso il Berklee College of Music di Boston, per il quale ha vinto una borsa di studio durante Umbria Jazz 2015.

La Restivo ha vinto numerosi concorsi sia da solista come il Premio Benedetto Albanese nel 2014, sia con la sua formazione "Carla Restivo Paula-Project" tra cui il SolMusic 2014, il Premio Pippo Ardini 2013, Tuscia in Jazz European Award 2014.

Nel 2016 ha vinto il contest di composizione Women Musicians Network. Nell'agosto 2017 ha rappresentato il Berklee College of Music al Puerto Rico Trip sponsorizzato dal Music Education Department del Berklee College of Music in veste di insegnante di "composizione e musica concreta"presso il conservatorio di musica di Puerto Rico. Questa la formazione che si esibirà al Ridotto dello Spasimo: Carla Restivo Sax & compositions; Roberta Sava, voce;Walter Nicosia, voce; Veronica Cimino, violino; Alessandra Arno, chitarra; Alberto Santamaria, chitarra; Valerio Rizzo, pianoforte & Keyboard; Luca De Lorenzo, contrabbasso/basso elettrico; Riccardo Oliva, basso elettrico, Ruggero Caruso, batteria.(ANSA).