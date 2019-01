Tennis: Doha, Cecchinato ai quarti

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Marco Cecchinato senza scendere in campo ha guadagnato l'accesso ai quarti di finale del "Qatar ExxonMobil Open", torneo Atp 250 a Doha, uno dei tre appuntamenti che inaugurano la stagione del circuito maschile (gli altri sono Brisbane e Pune). Il tennista palermitano, numero 20 del ranking mondiale e quarto favorito del seeding, dopo aver sconfitto in due set l'ucraino Sergiy Stakhovsky, ha conquistato il passaggio di turno per il ritiro dell'argentino Guido Pella. Cecchinato nei quarti attende il vincente del confronto fra il lituano Ricardas Berankis e il serbo Dusan Lajovic.