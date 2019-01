Periferie Palermo, ancora cumuli rifiuti

Ancora cataste di rifiuti nelle periferie a Palermo e anche la scorsa notte i vigili del fuoco sono stati impegnati spegnere diversi roghi appiccati alle discariche nei pressi dei cassonetti stracolmi ormai non svuotati da settimane. Le squadre di pompieri del comando provinciale sono intervenute nella zona dei cantieri navali di Palermo. A Capodanno erano stati spenti incendi in via Tricomi a due passi dall'ospedale Civico, in via Lascaris, in piazza Armerina e in via Alia. Ieri sera e nella notte roghi in via dell'Arsenale e via Simone Gulì. Poi ancora nei pressi dell'ospedale Policlinico e in via Maurizio Ascoli. Un altro incendio nei pressi di via Oreto, in via Antonio Callea. In via Paruta, nella zona di Corso Calatafimi, vi sono grandi cumuli di spazzatura. Al Villaggio Santa Rosalia ci sono diverse discariche dove la spazzatura non viene raccolta da prima di Natale.