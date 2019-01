Capodanno, in migliaia per Bregovic

(ANSA) - PALERMO, 1 GEN - Nonostante la pioggia, a tratti battente, che ha creato qualche problema tecnico agli impianti, sono stati in migliaia, in piazza Politeama a Palermo, ad applaudire Goran Bregovic, l'artista bosniaco, che si è esibito ieri sera per il concerto di Capodanno, con la conduzione di Red Ronnie. A brindare con i cittadini, allo scoccare della mezzanotte, c'era anche il sindaco Leoluca Orlando. Imponenti le misure di sicurezza nell'area dove si è svolto lo spettacolo.