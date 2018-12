Cumuli immondizia e incendi a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 29 DIC - Ancora cumuli di rifiuti sparsi nelle strade dei Palermo in cento e in periferia. E ancora una notte di incendi d'immondizia nella notte. I vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone dove ormai le montagne di spazzatura non raccolta invadono le strade. I roghi sono stati appiccati in via Castellana, in via Guido Rossa, in via Silvio Pellico e in via Anapo. Ancora incendi in via Imera, in via del Vespro, in via Sacco e Vanzetti e in via Palmerino. Tanti residenti hanno chiamato la sala operativa per segnalare la presenza di fumo che entrava in casa e rendeva l'aria irrespirabile.