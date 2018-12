A Pantelleria si coltiva canapa legale

(ANSA) - PANTELLERIA (TRAPANI), 29 DIC - Nel rispetto dei parametri imposti dalla legge, trenta chili di inflorescenze di canapa light, varietà "Kompolti", sono stati prodotti, a Pantelleria, dalla cooperativa "Nuovi Orizzonti". Le inflorescenze sono state già vendute a 350 euro il chilo, per un ricavato di circa 10 mila euro. "Le spese per il primo anno sono coperte - dice Fabio Farina, presidente della coop Nuovi Orizzonti - Rimane il guadagno del negozio in franchising. Dei 30 chili, 5 li abbiamo venduti ai ragazzi che a Pantelleria fanno la birra. Da aprile produrranno la birra anche con le inflorescenze di canapa. I buoni risultati ci permetteranno di comprare una serra ed aumentare la produzione". La coop in collaborazione con il birrificio la "Panteska", farà anche la birra alla canapa di Pantelleria.