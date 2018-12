Sisma Catania, crolla parete di una casa

(ANSA) - FLERI (CATANIA), 26 DIC - "Siamo vivi per miracolo", ripete una famiglia di 4 persone di Fleri - madre, padre e due figli minori - dopo che le pareti della loro casa sono crollate per il sisma di magnitudo 4.8 nella notte a nord di Catania.

Sono feriti in maniera lieve: escoriazioni e un po' di sangue.

"Eravamo a letto - ricostruisce il capo famiglia -, ci siamo svegliati di soprassalto e visto le pareti crollarci addosso.

Per fortuna i mobili ci hanno protetti dalle macerie: siamo vivi per miracolo".

Altre antiche costruzioni sono crollate a Fleri, Santa Venerina e Zafferana Etna.