Palermo, saltano turni raccolta rifiuti

Sono saltati da alcuni giorni i turni di raccolta dei rifiuti differenziati a Palermo. In tutta la città vi sono cumuli di immondizia e nelle strade giacciono i contenitori della differenziata pieni. Sono quindici gli interventi la scorsa notte dei vigili del fuoco per spegnere i roghi di spazzatura accatastata per strada. Gli incendi sono divampati a Falsomiele in via del Sagittario, diversi al Villaggio Santa Rosalia, in via Ammiraglio Rizzo, via degli Emiri, via Nina Siciliana, via Galletti. I pompieri sono intervenuti per spegnere la spazzatura a fuoco ed evitare che le fiamme si propagassero alle auto parcheggiate vicino.

Intanto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha dato mandato al segretario generale di predisporre quanto necessario per la nomina di una commissione per la verifica della funzionalità organizzativa delle aziende erogatrici di servizi pubblici comunali. La prima azienda di cui la commissione dovrà occuparsi, su disposizione dello stesso sindaco, sarà la Rap, l'azienda che si occupa dei rifiuti. La commissione, presieduta dal segretario e composta dal capo di gabinetto e dal dirigente responsabile del settore "Controllo delle partecipate", dovrà ''analizzare e verificare l'organizzazione delle aziende, al fine di elaborare una proposta che, in vista della redazione del prossimo contratto di servizio, tenga conto prioritariamente dei risultati raggiunti sul fronte del soddisfacimento dell'utenza''.